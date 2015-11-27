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مايا دياب تصف أوباما بالوقح.. فأين كانت يوم وقوع انفجار بيروت؟

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الخميس 26-11-2015 21:07

أطلقت الفنانة مايا دياب اليوم، "تغريدة" عبر حسابها الخاص على تويتر، وصفت فيها الرئيس الأميركي باراك اوباما بـ"الوقح"، وذلك على خلفية تأخر تعزيته بشهداء تفجيريّ الضاحية الإرهابيين اللذين ضربا لبنان قبل نحو أسبوعين.

هجوم مايا دياب على أوباما، فسره البعض بأنه جاء بسبب عدم إعطائها الموافقة على تأشيرة دخول للولايات الأميركية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "عن جد عيب الواحد يحكي. أوباما تذكر يندّد ويعزي بتفجير بيروت. خود وقتك..انت جمعن وعزي فرد مرة. بعد رح تفجرنا شي 100 مرة. وقح".

تغريدة مايا حظيت بالترحيب من قبل الكثيرين، الذين وجدوا أنها تتمتع بجرأة ليست موجودة عن الكثير من أهل السياسة في لبنان، بينما إنتقد البعض تغريدتها، ليس لأنها ليس في مكانها، بل لأن مايا نفسها، كانت تحتفل ليلة وقوع التفجيرين بعيد ميلادها، ولكنها لم تنشر صوراً من الحفل، ثم إحتلفت بعيدها مرة ثانية في اليوم التالي ولكنها تحفظت أيضاً عن نشر صور منه بسبب وقوع تفجيرات باريس، ولم يتحقق مرادها سوى في اليوم الثالث، حيث تجرأت ونشرت صوراً من حفل من عيد ميلادها الثالث.

 

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