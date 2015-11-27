بعد ساعة على نشرها... سميرة سعيد تحذف صورتها المثيرة للجدل

بعد نشرها صورة بفستان قصير أصفر كأنه خيوط سميكة ملفوفة حول الجزء السفلي من جسم الفنانة بتناسق، وبشكل عشوائي على صدرها وكتفيها، على صفحتها الرسمية على إنستغرام وفيسبوك وتويتر، قامت النجمة المغربية سميرة سعيد بحذف الصورة بسبب موجة التعليقات الساخرة.

فقد تعرضت الديفا لحملة سخرية من قبل متابعيها الذين لم يعجبهم الفستان، وانهالت التعليقات الساخرة التي جعلت من الفستان أضحوكة من قبيل "المعكرونة الاسباجيتي طول عمرها حلوة"، و"معكرونة بنت بلادي"، لتحذفها بعد ساعة واحدة من نشرها.

وعلق البعض بأن سميرة "وقعت في طبق معكرونة"، والبعض أطلق عليها لقب "سميرة أندومي"، في إشارة إلى تصميم الفستان الذي يشبه "الحبال الملفوفة". كما تداول بعض المتتبعين صورة ساخرة للنجمة المغربية.

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