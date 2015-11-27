مقدم برنامج "Flip or Flop" يكتشف اصابته بالسرطان على الهواء

خلال مشاهدتها إحدى حلقات برنامج "Flip or Flop"، لاحظت ممرضة وجود ورم غريب في عنق المقدم طارق موسى، البالغ من العمر 34 عاماً.

وبعد الحلقة، أرسلت الممرضة بريداً إلكترونياً إلى القائمين على البرنامج تخبرهم فيه أنها يجب أن تفحص غدته الدرقية، وثبت فيما بعد أنه سرطان الغدة الدرقية كاد أن يودي بحياته، وفقاً لما ورد في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقد تمكنت الممرضة من إنقاذ حياة طارق بالصدفة من خلال متابعته بإصرار على شاشة التلفزيون. وقال قال طارق عن هذه الحادثة: "اكتشفت المرض بسبب رسالة الممرضة التي راسلتني وأصرت على ضرورة التوجه للكشف، وبالفعل اكتشفت إصابتي بالسرطان، وبدونها لا أعتقد أنني كنت سأكتشف المرض بهذه السرعة، وأدين لها بالفضل في العلاج".