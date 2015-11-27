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للأمهات.. تعرفى على أهم أعراض إصابة الطفل بالالتهاب السحائى

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للأمهات.. تعرفى على أهم أعراض إصابة الطفل بالالتهاب السحائى للأمهات.. تعرفى على أهم أعراض إصابة الطفل بالالتهاب السحائى
الالتهاب السحائى أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة والتى تتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الطفل مثل البكاء الشديد وارتفاع درجة الحرارة.

الالتهاب السحائى عند الأطفال


>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الالتهاب السحائى أحد الأمراض التى يمكن أن تنتقل للطفل حديث الولادة عن طريق تعرضه لعدوى جرثومية بالدم.

واستكملت د.نهى قائلة: "الالتهاب السحائى عبارة عن إصابة الدم بميكروب العقديات لينتشر فى الأنسجة الداخلية للجسم ما يتسبب فى حدوث التهاب بالأغشية المخ.

أعراض الالتهاب السحائى عند الأطفال


>وتابعت د. نهى قائلة: "يصاحب إصابة الطفل بالالتهاب السحائى ظهور بعض الأعراض منها على سبيل المثال الآتى":

1)ارتفاع شديد فى حرارة الطفل.
>2)رفض الرضاعة.
>3)بكاء الطفل بصورة مستمرة.
>وأضافت د.نهى فى حالة ملاحظة الأم ظهور الأعراض السابق ذكرها وكذلك ميل الطفل للنوم والهمدان والشحوب أو بكاء بصورة مبالغ فيها ضرورة الذهاب للطبيب المختص لتشخص حالة الطفل الصحية واستبعاد إصابته بالالتهاب السحائى.

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