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تحالف بين مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار للفوز بمقاعد الإعادة بطنطا

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تحالف بين مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار للفوز بمقاعد الإعادة بطنطا تحالف بين مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار للفوز بمقاعد الإعادة بطنطا
شهدت الساعات القليلة الماضية تحالفا بين 3 مرشحين بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية فيما بينهم، تحت مسمى ائتلاف حب لخوض جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، حيث تحالف كل من الدكتور سمير الخولى "مستقل"، الذى حصل على أعلى نسبة تصويت فى الدائرة وبين إيهاب الهرميل مرشح حزب المصريين الأحرار وعلى عز مرشح مستقبل وطن.

اتفق الثلاثة على دعم كل منهم للآخر بين مؤيديه للفوز بمقاعد الدائرة الثلاثة وتفويت الفرصة على منافسهم عبد المغنى السنيطى وشهرته "عبده السنيطى" والدكتور عبد المنعم شهاب مرشح المصريين الأحرار والحاصل على ثانى أعلى نسبة أصوات فى الدائرة وعبد الفتاح عبد الكريم الحاصل على أقل نسبة أصوات الذى دخل جولة الإعادة بدلا من مصطفى عبد الرءوف النويهى مرشح الوفد بسبب أصوات المصريين بالخارج ويسعى كل من المرشحين الثلاثة "السنيطى، عبد الكريم، شهاب" للتربيطات مع العائلات والمرشحين الذين لم يوفقوا فى الجولة الأولى من أجل مساندتهم خلال الفترة القادمة.

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مصر 365

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