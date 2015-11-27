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طفلة أمام محكمة الأسرة: "بابا ليه 6 سنين رافض يشوفنا ويصرف علينا"

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طفلة أمام محكمة الأسرة: "بابا ليه 6 سنين رافض يشوفنا ويصرف علينا" طفلة أمام محكمة الأسرة: "بابا ليه 6 سنين رافض يشوفنا ويصرف علينا"
أقامت "مى فايز"، صاحبة الـ35 عامًا، أمام محكمة الأسرة بإمبابة دعوى نفقة ضد طليقها "عبد اللاه سمير"، بعد رفضه الإنفاق على طفلتيها، وتركهن منذ 6 سنوات دون مصدر رزق، فيما وقفت الطفلة "دينا" صاحبة الـ10 سنوات تشتكى والداها لرفضه التواصل معهن.

وتابعت "مى" بالدعوى التى حملت رقم 1897 لسنة 2015: تزوجنا منذ أكثر من 12 عامًا، وخلال تلك الفترة عشت معه أسوأ حياة زوجية كانت الإهانة والضرب هما الشىء الوحيد الذى يقدمه لى وطفلتيه اللتين لا حول لهما ولا قوة.

واستكملت: بعد سنوات من الصبر طلقنى ووجدت نفسى بعد أن أستولى على كل ما أملكه حتى شقتنا بالبلطجة، وهددنى بإيذائى وطفلتى الصغار، ورغم رجائى لسنوات لمساعدتى على الإنفاق على متطلباتهما أو توفير مسكن يرحمنا من الإيجار المرتفع فشلت معه.

فيما شكت الطفلة دنيا صاحبة الـ10 سنوات أمام المحكمة: "بابا ليه 6 سنين رافض يشوفنا ويصرف علينا، وأختى دائمًا نفسها تبقى زى صحابها".

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مصر 365