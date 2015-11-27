اللواء اليحيى ل«الرياض»: آلية جديدة للعبور في جسر الملك فهد

تأجل الكشف عن تاريخ بدء العمل بالنقطة الواحدة على جسر الملك فهد والذي اتفقت عليه المملكة والبحرين إلى أجل غير مسمى، وأكد اللواء عبدالرحمن اليحيى مدير عام الجوازات في رده على سؤال "الرياض" عن أسباب تأخر العمل بها، والتي كان من المقرر البدء بها في مارس 2015م، بتأخر المباحثات وإجراء الاختبارات.

وكشف اللواء اليحيى خلال جولته مساء أول من أمس في جسر الملك فهد بالخبر عن تطبيق آلية جديدة للدخول الى مملكة البحرين عن طريق تعبئة نموذج في نظام أبشر للحد من الازدحام على جسر الملك فهد بحيث يصبح الجسر فقط منطقة "للتشييك"، الى جانب أنهم يعملون على زيادة كبائن إلكترونية سيعلن عنها في حينها.

وقال إنهم مازالوا مستمرون في تركيب كاميرات مراقبة خارج وداخل الكبائن وكذلك مكبرات الصوت لمنع التجاوزات في العمل من الموظفين أو التحرش بهم من قبل العابرين، مبينا أن إدارة الجوازات تعمل وفق آلية معينة لمكافاءات ومنح الإجازات للعاملين على جسر الملك فهد ليكون منطقة عمل جاذبة.

وعن الحلول لوقف التزاحم على الجسر، قال بأن الحركة انسيابية وهناك محاولات للحد من الازدحام على جسر الملك فهد، وسنحقق في الازدحامات التي تحصل عندما تصلنا الشكاوى عبر موقع وزارة الداخلية - الجوازات على الانترنت كتابية أو مصورة.

وكان اللواء عبدالرحمن اليحيى قد استهل جولته بتفقد جوازات مطار الملك فهد ثم إدارة الوافدين والمديرية العامة للجوازات بالدمام وجوازات جسر الملك فهد بعد ذلك جولة تفقدية لجوازات الخبر والجبيل.