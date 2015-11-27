«الجامعة الإسلامية» و«الراجحي» ينظمان دورات في الوسطية

وقّعت الجامعة الإسلامية وبرنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي عقد تعاون لدعم الدورات الشرعية في الخارج لتنفيذ عدد من الدورات في تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في بعض دول العالم الإسلامي.

وقد عبر د. إبراهيم العبيد مدير الجامعة الإسلامية عن بالغ سروره على هذا التعاون البناء مع أوقاف صالح الراجحي، كما شكر أعضاء مجلس النظارة بإدارة أوقاف الراجحي على ما بذلوه من جهود كبيرة مع الجامعة في مختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات الجديدة أتت لتعزز مسيرة التعاون المتميز بين الجانبين داخل المملكة ولتجسد منظومة الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات المانحة. وأضاف: أن هذا التعاون يأتي لإبراز حرص المملكة على نشر الإسلام بصورته الصحيحة الوسطية بعيداً عن الغلو والتشدد وبعيداً عن المناهج المتطرفة التي تسيء إلى هذا الدين العظيم.

يذكر أن مؤسسة الراجحي تقوم على كفالة عدد من طلاب المنح في الجامعة الإسلامية من مختلف دول العالم.