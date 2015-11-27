جوامع ومساجد اقتحمتها السيول في بريدة وهبوط لعدد من الشوارع

تواصلت هطول الأمطار مابين متوسطة إلى غزيرة على مدينة بريدة أمس الخميس مما أدى إلى غرق طريق الملك عبدالعزيز (شارع الخبيب) الشريان الرئيسي لبريدة، الذي يوجد به معظم الخدمات المهمة والعديد من المؤسسات والمحلات التجارية.

وقد رصدت عدسة ال"الرياض" جوانب متعددة من الأضرار من أهمها هبوط أرضية وتشققات في طبقات الإسفلت ودخول للمياه في مسجد العباس بن عبدالمطلب بحي الشماس وسط بريدة.

أمانة القصيم: خطة الطوارئ تعمل بشكل مكثف منذ بداية الحالة المطرية

والتقت ال"الرياض" رئيس قسم إدارة المشاريع والصيانة بأوقاف ومساجد بريدة عبدالكريم الجريد، والذي تحدث عن مباشرة الأوقاف لعدد من المساجد وتم تنظيفها من الأمطار وتم إغلاق جامع العباس بن عبدالمطلب لحين معالجة المياه التي دخلت المسجد، مشيراً إلى أن مسجد السيف ومسجد سفيان الثوري بالموطأ تم الانتهاء من معالجتهما، كذلك جامع المحيميد بالمعارض تم إصلاح الأضرار، مؤكداً بأن مشاركة القطاعات يكمل مشوار العمل في الإصلاحات ويسرّع في إنجازها.

تضافرت الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والخيرية ووقفت جنباً إلى جنب مع أزمة هطول الأمطار وإغراقها لبعض المواقع بمدينة بريدة، وشكّلت لجنة رئيسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، ووقف سموه ميدانياً على عدد من المواقع المتأثرة بالأمطار ووجه بمشاركة كافة القطاعات الحكومية لمعالجة مياه الأمطار.

جمعية أسرة بمدينة بريدة أعلنت عن استعدادها لاستقبال الأسر المتضررة بدفع تكاليف السكن مع الإعاشة، وأسهمت كافة البلديات ومراكز الهلال الأحمر والدفاع المدني والشؤون الصحية بمحافظات ومراكز منطقة القصيم بتكوين فرق داعمة للفرق العاملة في عمليات الإنقاذ والمساندة.

من جهة أخرى أوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن نسبة الأمطار، التي هطلت على مدينة بريدة خلال ال36 ساعة الماضية كانت غزيرة جدا، حيث بلغت 140 ملم، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

وبين المركز الإعلامي أن خطة الطوارئ بأمانة المنطقة تعمل بشكل مكثف منذ بداية الحالة المطرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار الحرجة داخل الأحياء والطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن معدات الأمانة كافة والمقاولين وعددا كبيرا من معدات بلديات المنطقة تعمل الآن في الميدان مع جميع الكوادر الفنية وبشكل مكثف، إلى جانب إدارة الموقف الحالي من غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بمشاركة القيادات العليا بالأمانة وبتنسيق متواصل مع الجهات المختصة كالدفاع المدني والكهرباء والمرور ومديرية المياه، مؤكدا على أن عمليات معالجة المواقع الحرجة وخطة الطوارئ متواصلة خلال الأيام القادمة.