«السعودية» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى كابول

يستعد مطار الملك خالد الدولي في الأول من ديسمبر المقبل لاستقبال الناقل الجوي الحادي والأربعين الذي يبدأ تشغيل رحلاته المنتظمة بين مطاري الرياض والعاصمة الأفغانية كابول، ويعتبر أول طيران مباشر يربط الرياض بمدينة في أفغانستان مباشرة، وسيبدأ الناقل الجوي الجديد "Safi Airways" تشغيل (٤) رحلات أسبوعية في الاتجاهين بين الرياض وكابول؛ وبذلك يرتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي إلى (٨٩) وجهة.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي قد استقبل الناقل الجوي الأربعين "ايجيان" اليوناني "Aegaen" في يوليو من هذا العام الذي بدأ تشغيل رحلاته المنتظمة بين الرياض وأثينا باليونان.