أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«السعودية» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى كابول

Google+ Print

    يستعد مطار الملك خالد الدولي في الأول من ديسمبر المقبل لاستقبال الناقل الجوي الحادي والأربعين الذي يبدأ تشغيل رحلاته المنتظمة بين مطاري الرياض والعاصمة الأفغانية كابول، ويعتبر أول طيران مباشر يربط الرياض بمدينة في أفغانستان مباشرة، وسيبدأ الناقل الجوي الجديد "Safi Airways" تشغيل (٤) رحلات أسبوعية في الاتجاهين بين الرياض وكابول؛ وبذلك يرتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي إلى (٨٩) وجهة.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي قد استقبل الناقل الجوي الأربعين "ايجيان" اليوناني "Aegaen" في يوليو من هذا العام الذي بدأ تشغيل رحلاته المنتظمة بين الرياض وأثينا باليونان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020