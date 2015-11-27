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السفير اليوناني يطلع على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة

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السفير اليوناني يطلع على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة السفير اليوناني يطلع على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة

    التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة خرونيس بوليخرونيو.

واطلع السفير اليوناني على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية، ومنها أعمال الجسر الجوي الإغاثي لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إضافة إلى البرامج التي نفذها المركز لإعادة العالقين لبلادهم من عدة دول.

وأثنى السفير على الآلية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإغاثية، وما شاهده من إنجازات للمركز وما يقدمه من خدمات إنسانية، مبدياً استعداد جمهورية اليونان للتعاون مع المركز في سبيل تحقيق أهداف المركز النبيلة.

من جانب آخر، استقبل د. عبدالله الربيعة في مكتبه أمس مدير الصندوق العالمي للإيدز والسل والملاريا نوربرت هاوزر والوفد المرافق له.

واطلع الوفد على ما يقدمه مركز الملك سلمان من أعمال إغاثية وخدمات إنسانية للمحتاجين في اليمن وتخصيصه برامج لرعاية النساء والرضع والأطفال.

كما ناقش الجانبان آلية التعاون المشترك فيما بينهما، بما يخص مساعدة الدول المحتاجة وخصوصا اليمن لمكافحة الملاريا والسل ضمن إطار العمل الإنساني لإنقاذ الحياة.

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