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«جامعة نجران» تنفي انهيار أحد مبانيها

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«جامعة نجران» تنفي انهيار أحد مبانيها «جامعة نجران» تنفي انهيار أحد مبانيها

    نفى المشرف على العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لجامعة نجران د. زهير العمري ما تناقلته بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي عن انهيار أحد مباني الجامعة، موضحاً أن الذي حدث هو سقوط لوح خرساني مسبق الصب مسنود على الأرض.

وأكد العمري أن الحادثة التي أسفرت عن وفاة عامل ظهر يوم أمس الأول في أحد المشروعات التي تحت الإنشاء كانت عبارة عن ارتخاء للوح الخرساني الآنف الذكر من الرافعة "الكرين" وسقوطه على أحد العمالة من الجنسية الفلبينية ما تسبب في وفاته.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة فور تلقيها البلاغ، وتم نقل جثة العامل لثلاجة الموتى بالمستشفى، وتسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات المتبعة.

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