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السيول تغمر غدير كميت وروضات مرات

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السيول تغمر غدير كميت وروضات مرات السيول تغمر غدير كميت وروضات مرات
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جريان وادي النخيل بمرات

مرات - حمود الضويحي

    شهدت محافظة مرات والمراكز التابعة صباح الأربعاء هطول أمطار غزيرة بلغت نسبتها 51 ملم، واستمر هطول الأمطار على شكل ديمة لعدة ساعات، وقد سالت على إثرها جميع الأودية كوادي النخيل، والقلتة، والخريزة، والرعن، وأبا الفراوح، والشمس والشميسة، والبسيتين، وكافت، ومانح، والخر وصماخ، ووادي السدر، كما امتلأ غدير كميت. وشملت الأمطار مدينة أثيثية والتي سالت على أثرها أودية الجديد، وعوانه، والودي، والأوعر والأويعر، وامتلأت روضة أباسمري وغمرتها مياه السيول، وشملت الأمطار أم سليم، ومزارع المغر، والمروت، ولبخة وحويته، والطويلة، والمتياهة، وروضة الفرس، وأم طلحة، والسالمية، والهمجة، والثليمة، والمقتسم.

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