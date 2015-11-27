فرنسا وروسيا تريدان تنسيق ضرباتهما ضد داعش مع خلافهما على مصير الأسد

>أعلن الرئيسان الفرنسى فرنسوا هولاند والروسى فلاديمير بوتين بعد اجتماعهما فى موسكو مساء الخميس ان فرنسا وروسيا قررتا "تنسيق" ضرباتهما فى سوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية بالرغم من الخلافات فى وجهات النظر حول مصير الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال فرنسوا هولاند خلال مؤتمر صحافى مشترك فى الكرملين بعد ساعة ونصف من المحادثات وعشاء مع نظيره الروسى "سيتم تكثيف الضربات ضد داعش وستكون موضع تنسيق" لاستهداف محدد لنقل المنتجات النفطية.

وأضاف ان البلدين اتفقا أيضا على تكثيف تبادل للمعلومات والتأكد من أن الضربات لا تهدف "الذين يكافحون ضد داعش" فى اشارة إلى فصائل تقاتل دمشق والتنظيم المتطرف.