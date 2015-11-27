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مرشحون خاسرون بدار السلام ينظمون اليوم مؤتمر للمطالبة بوقف الانتخابات

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مرشحون خاسرون بدار السلام ينظمون اليوم مؤتمر للمطالبة بوقف الانتخابات مرشحون خاسرون بدار السلام ينظمون اليوم مؤتمر للمطالبة بوقف الانتخابات
ينظم، اليوم الجمعة، ما يقرب من 10 مرشحون خاسرون للانتخابات البرلمانية عن دائرة دار السلام الكائنة بجنوب محافظة القاهرة، مؤتمرا احتجاجياً عن ما وصفوه شراء أصوات الناخبين فى دائرة دار السلام، وللمطالبة بوقف الانتخابات فى الدائرة.

وقال رضا أمين المرشح فى دائرة دار السلام وخرج من الجولة الأولى لـ"اليوم السابع"، "سننظم مؤتمرا للإعلان عن احتجاجا عما حدث خلال يومى الانتخابات"، مشيرا إلى أنهم رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بوقف الانتخابات فى دائرة دار السلام بسبب ما حدث من مخالفات للقانون.

وأشار إلى أن الشخصيات التى ستشارك فى هذا المؤتمر كلا من خلف عوض المرشح عن حزب الوفد ، والدكتور عصام عبد المنعم المرشح المستقل ، وأحمد حمادة عمران المرشح المستقل ، وأحمد جابر.

وأكد "رضا" أنهم قاموا بإرسال ما يقرب من 10 خطابات لرئاسة الجمهورية توضح فيها حجم الانتهاكات التى حدثت فى انتخابات دار السلام.

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