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وزير النقل: "المقطورات" سيئة السمعة.. والـ"توك توك" وسيلة مناسبة ومفيدة

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وزير النقل: "المقطورات" سيئة السمعة.. والـ"توك توك" وسيلة مناسبة ومفيدة وزير النقل: "المقطورات" سيئة السمعة.. والـ"توك توك" وسيلة مناسبة ومفيدة
قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن "المقطورات" تحمل سمعة سيئة، بسبب حوداثها المرعبة، مؤكداً أنه لا يمكن إلغاؤها، لأن حجم حوادثها أقل من 1%.

وأوضح الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريًا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن مشاكل المقطورات تتمثل فى الحمولات الزائدة ونظام سيرها، وسوء استخدامها"، مؤكداً أن المرور الذكى سيجنبنا تلك المشاكل.

كما اعتبر الوزير سعد الجيوشى، أن الـ"توك توك" وسيلة نقل مفيدة ومناسبة فى القرى والنجوع، مشدداً على ضرورة حظره فى المدن.

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مصر 365