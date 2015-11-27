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بالفيديو.. فاطمة ناعوت: "ماما كانت غاوية كسر إشارات المرور"

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بالفيديو.. فاطمة ناعوت: "ماما كانت غاوية كسر إشارات المرور" بالفيديو.. فاطمة ناعوت: "ماما كانت غاوية كسر إشارات المرور"
كشفت فاطمة ناعوت، المرشحة التى تخوض جولة الإعادة عن دائرة الجديدة، إن والدتها كانت تتعمد كسر إشارات المرور، بحجة أنها تُربى لمصر هرمين "بنتيها"، حتى تعرضت لدفع غرامة ضخمة، مما اضطرها للالتزام، ودافعت عن موقفها بحجة "النظام فى الفوضى فوضى، والنظام فى النظام نظام".

وقالت ناعوت، خلال حوارها مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: "ماما كانت غاوية تكسر الإشارات وتمشى عكس السير، ولما أقولها ليه بتعملى كدا، تقولى، أنا أم الأوائل وتقول للضباط اللى وقفها، أنا بربى لمصر هرمين، حتى دفعت غرامة ضخمة فى عهد اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق".

وأشار ناعوت، إلى أنها كانت تعترض بشدة على أفعال والدتها مع قواعد المرور بمصر، مشيرة إلى أن والدتها التزمت بقواعد المرور بعد دفع غرامة كبيرة.
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مصر 365

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