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حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/11/28

لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:


>أنت شخصية قوية وسوف تتلقى الكثير من العمل المهنى فى الفترة المقبلة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:


> لا تبحث عن الشريك فقط لمجرد أنك تعانى من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى إصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لآخر.

على الصعيد الصحى:


>الأجواء غير مستقرة ولذلك احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك ليس واثقًا فى نفسك بالقدر الكافى بالرغم أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الآخرين.

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مصر 365

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