حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>أنت شخصية قوية وسوف تتلقى الكثير من العمل المهنى فى الفترة المقبلة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.> لا تبحث عن الشريك فقط لمجرد أنك تعانى من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى إصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لآخر.>الأجواء غير مستقرة ولذلك احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع.>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك ليس واثقًا فى نفسك بالقدر الكافى بالرغم أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الآخرين.