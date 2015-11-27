حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج العذراء:
على الصعيد المهنى:
>أنت شخصية قوية وسوف تتلقى الكثير من العمل المهنى فى الفترة المقبلة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.
على الصعيد العاطفى:
> لا تبحث عن الشريك فقط لمجرد أنك تعانى من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى إصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لآخر.
على الصعيد الصحى:
>الأجواء غير مستقرة ولذلك احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك ليس واثقًا فى نفسك بالقدر الكافى بالرغم أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الآخرين.