حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج العقرب:
على الجانب المهنى:
>لن يساعدك أحد على تخطى الأزمة التى تمر بها هذه الأيام فى مجال العمل سوى نفسك، ولذلك حاول أن تكون أكثر هدوءًا اليوم حتى تتمكن من تجاوزها بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.
على الجانب العاطفى:
>منح وقت كافٍ للشريك والإصغاء إليه يساعده على الشعور بالراحة والاطمئنان وتزيد من الشعور بالحب بينكما.
على الجانب الصحى:
> إذا كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزائد، عليك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يساعدك على الوصول إلى الجسم المثالى الذى تبحث عنه.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>حاول إيجاد السبب الذى يعكر مزاجك هذه الأيام بتأنٍ وهدوء حتى تتمكن من التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.