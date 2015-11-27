حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لن يساعدك أحد على تخطى الأزمة التى تمر بها هذه الأيام فى مجال العمل سوى نفسك، ولذلك حاول أن تكون أكثر هدوءًا اليوم حتى تتمكن من تجاوزها بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.>منح وقت كافٍ للشريك والإصغاء إليه يساعده على الشعور بالراحة والاطمئنان وتزيد من الشعور بالحب بينكما.> إذا كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزائد، عليك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يساعدك على الوصول إلى الجسم المثالى الذى تبحث عنه.>حاول إيجاد السبب الذى يعكر مزاجك هذه الأيام بتأنٍ وهدوء حتى تتمكن من التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.