حظك اليوم برج القوس السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج القوس:
على الصعيد المهنى:
>أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فلا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام
على الصعيد العاطفى:
>حاول أن تفكر فى بعض الأماكن غير المألوفة لتذهب إليها مع الشريك، حتى تتخلص من حالة الروتين فى العلاقة.
على الصعيد الصحى:
>حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>للوصول إلى النجاح الذى تطمع إليه، عليك بذل المزيد والمزيد من الجهد، كما عليك تثقيف نفسك بالإطلاع المستمر والدائم.
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