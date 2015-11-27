حظك اليوم برج القوس السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فلا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام>حاول أن تفكر فى بعض الأماكن غير المألوفة لتذهب إليها مع الشريك، حتى تتخلص من حالة الروتين فى العلاقة.>حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.>للوصول إلى النجاح الذى تطمع إليه، عليك بذل المزيد والمزيد من الجهد، كما عليك تثقيف نفسك بالإطلاع المستمر والدائم.