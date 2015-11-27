حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

تحتار بين قرارين فى مجال العمل، لذلك حاول الاسترخاء والتركيز حتى تتوصل إلى الاختيار الصحيح دون أن تندم فيما بعد.

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>حان الآن أن تخرج عن سيطرة الشريك وتحكماته المطلقة، لتستعيد شخصيتك من جديد وتجد نفسك وروحك.>تبذل مجهودًا شاقًا فى العمل قد يشعرك ببعض بالآلام الشديدة التى تستوجب الذهاب لإجراء بعض الفحوص اللازمة.>حاول أن تذهب فى عطلة إلى أحد الأماكن الهادئة، للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.