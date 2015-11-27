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حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/11/28

لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

تحتار بين قرارين فى مجال العمل، لذلك حاول الاسترخاء والتركيز حتى تتوصل إلى الاختيار الصحيح دون أن تندم فيما بعد.

على الصعيد العاطفى:


>حان الآن أن تخرج عن سيطرة الشريك وتحكماته المطلقة، لتستعيد شخصيتك من جديد وتجد نفسك وروحك.

على الصعيد الصحى:


>تبذل مجهودًا شاقًا فى العمل قد يشعرك ببعض بالآلام الشديدة التى تستوجب الذهاب لإجراء بعض الفحوص اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>حاول أن تذهب فى عطلة إلى أحد الأماكن الهادئة، للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.

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مصر 365

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