حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الميزان:
على الصعيد المهنى:
تحتار بين قرارين فى مجال العمل، لذلك حاول الاسترخاء والتركيز حتى تتوصل إلى الاختيار الصحيح دون أن تندم فيما بعد.
على الصعيد العاطفى:
>حان الآن أن تخرج عن سيطرة الشريك وتحكماته المطلقة، لتستعيد شخصيتك من جديد وتجد نفسك وروحك.
على الصعيد الصحى:
>تبذل مجهودًا شاقًا فى العمل قد يشعرك ببعض بالآلام الشديدة التى تستوجب الذهاب لإجراء بعض الفحوص اللازمة.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>حاول أن تذهب فى عطلة إلى أحد الأماكن الهادئة، للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.