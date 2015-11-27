حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
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>على الصعيد المهنى:
استخدام أسلوب المواجهة والتحدى لتحفيز الزملاء على إنجاز أعمالهم بطريقة جديدة ونشاط وحيوية.
على الصعيد العاطفى:
حاول أن تبتعد أنت والشريك عن المشكلات التى تعكر صفو العلاقة بينكما، واحرص على الاقتراب منه وتوضيح الأمور له حتى تتحسن أحوالكما بشكل أفضل.
على الصعيد الصحى:
حاول أن تخرج نفسك من أى ضغوطات، فحالتك الصحية تتأثر بشكل سلبى بأى أزمة نفسية تمر بها، فحاول أن تبعد نفسك عن الأشخاص المزعجين.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
ينصحك علماء الفلك أن تحاول استغلال بعض الخبرات التى لديك واستثمارها فى عمل مشروع تجارى خاص بك يدخل لك الربح وساعدك على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.
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