حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الحمل:
على الصعيد المهنى:
قد تستطيع تحقيق نجاحًا ملحوظًا اليوم فى مجال العمل، ما يساعد على حدوث تغيير إيجابى فى حياتك المهنية ومنه يعود بالنفع على حياتك العامة.
على الصعيد العاطفى:
ليس مبررًا لك أن تغضب مع الشريك لأنك تمر ببعض الضغوطات فى العمل، حاول أن تفصل بين مشكلاتك المهنية ومشكلاتك الخاصة بقدر الإمكان.
على الصعيد الصحى:
حاول تجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.
>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تعمل على استغلال الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعًا جديدًا لم تفكر فيه من قبل.