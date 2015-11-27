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حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/11/28

لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

قد تستطيع تحقيق نجاحًا ملحوظًا اليوم فى مجال العمل، ما يساعد على حدوث تغيير إيجابى فى حياتك المهنية ومنه يعود بالنفع على حياتك العامة.

على الصعيد العاطفى:

ليس مبررًا لك أن تغضب مع الشريك لأنك تمر ببعض الضغوطات فى العمل، حاول أن تفصل بين مشكلاتك المهنية ومشكلاتك الخاصة بقدر الإمكان.

على الصعيد الصحى:

حاول تجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.
>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تعمل على استغلال الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعًا جديدًا لم تفكر فيه من قبل.

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مصر 365

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