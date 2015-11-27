حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الدلو:
على الصعيد المهني:
أنت منشغل هذه الأيام عن العمل بسبب التركز فى أمر ما، فأنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.
على الصعيد عاطفى:
الشكوك تعمل على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد، فاحذر من عادة الشك نهائيًا.
>على الصعيد الصحى:
حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت إليها؛ حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
حاول أن تعود نفسك أن تكون شخصًا عطوفًا وحنونًا، فبداخلك مشاعرك نبيلة فلا تبخل بها على من حولك ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لأنك ليس كهذا.
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