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حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/11/28

لبرج الدلو:

على الصعيد المهني:

أنت منشغل هذه الأيام عن العمل بسبب التركز فى أمر ما، فأنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.

على الصعيد عاطفى:

الشكوك تعمل على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد، فاحذر من عادة الشك نهائيًا.
>على الصعيد الصحى:

حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت إليها؛ حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حاول أن تعود نفسك أن تكون شخصًا عطوفًا وحنونًا، فبداخلك مشاعرك نبيلة فلا تبخل بها على من حولك ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لأنك ليس كهذا.
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مصر 365

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