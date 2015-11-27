حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهني:

تستطيع اليوم إتمام العديد من المهام الموكله إليك بفضل غياب المدير الذى لا تحبه، ما يهيئ لك جو من الاسترخاء والعمل بمزاج.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تأخذ بعض الخطوات الإيجابية تجاه الشريك فاليوم تحتاج إلى التقرب من الحبيب والبعد عن إثارة المشكلات.

على الجانب الصحى:

للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى أدائك للمهام حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للحصول على الصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان إذا كنت تبحث عن الحصول على لقب الموظف المثالى لهذا الأسبوع.