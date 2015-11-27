حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الأسد:
على الصعيد المهنى:
تتميز بقدرتك على إقناع من حولك بوجهة نظرك والتفاعل معهم بشكل جيد ولذلك هذا سيكون سببًا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.
على الصعيد العاطفى:
اليوم تنعم بلحظات لا تُنسى مع الشريك، فاستعد!، فالعلاقة مستقرة وأحوالك العاطفية فى أمان، فحاول أن تحكم السيطرة.
على الصعيد الصحى:
لابد أن تبتعد عن التدخين وسوف تتحسن صحتك وتصبح فى أفضل حال، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
لا ترفض مقابلة أحد الخبراء فى مجال عملك، فجولسك معه سوف يجعلك تكتسب الخبرات، لا تتردد كما يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك.
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