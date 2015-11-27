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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

تتميز بقدرتك على إقناع من حولك بوجهة نظرك والتفاعل معهم بشكل جيد ولذلك هذا سيكون سببًا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

على الصعيد العاطفى:

اليوم تنعم بلحظات لا تُنسى مع الشريك، فاستعد!، فالعلاقة مستقرة وأحوالك العاطفية فى أمان، فحاول أن تحكم السيطرة.

على الصعيد الصحى:

لابد أن تبتعد عن التدخين وسوف تتحسن صحتك وتصبح فى أفضل حال، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

لا ترفض مقابلة أحد الخبراء فى مجال عملك، فجولسك معه سوف يجعلك تكتسب الخبرات، لا تتردد كما يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك.

 

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مصر 365

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