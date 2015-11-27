حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الجدى:

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على الصعيد المهنى:

لا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل حتى تتعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى، فهذا أمر ضرورى والجميع يمر به.

على الصعيد العاطفى:

النقاش مع الشريك افضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما، ولذلك يمكنك التخلص منها ومداومتها سريعًا عن طريق الحوار المشترك.

على الصعيد الصحى:

أنت فى حاجة إلى الراحة، فحاول الحصول على القسط الكافى من النوم فى الأيام المقبلة ولا تترك نفسك للسهر لساعات متأخرة، فالتعب والخمول الذى تشعر بهما مؤخرًا يشكلان خطرًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سوف يخسر الكثير من الأشياء الجميلة ما لم يتخل عن أسلوب العناد الذى طالما تمسك به فى كل مناقشة مع الزملاء والرؤساء فى مجال العمل.