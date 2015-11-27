أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/11/28

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الجدى:
>


>

على الصعيد المهنى:

لا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل حتى تتعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى، فهذا أمر ضرورى والجميع يمر به.

على الصعيد العاطفى:

النقاش مع الشريك افضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما، ولذلك يمكنك التخلص منها ومداومتها سريعًا عن طريق الحوار المشترك.

على الصعيد الصحى:

أنت فى حاجة إلى الراحة، فحاول الحصول على القسط الكافى من النوم فى الأيام المقبلة ولا تترك نفسك للسهر لساعات متأخرة، فالتعب والخمول الذى تشعر بهما مؤخرًا يشكلان خطرًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سوف يخسر الكثير من الأشياء الجميلة ما لم يتخل عن أسلوب العناد الذى طالما تمسك به فى كل مناقشة مع الزملاء والرؤساء فى مجال العمل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى