حظك اليوم برج الثور السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

حاول أن تتمسك بحلمك قدر الإمكان، وأن تجعل الإصرار سمتك الرئيسية حتى تستطيع مواجهة ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطاها.

على الصعيد العاطفى:

أحرص على أن تكون على طبيعتك مع الشريك مهما كانت الظروف، ولا تستخسر فيه الكلام الحلو، فحاول تعبر عن أحاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد، أمامه وأمام الآخرين.

على الصعيد الصحى:

فى حال الشعور ببعض الأضطرابات المعوية، لا تردد فى زيارة الطبيب فى أقرب وقت، حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ربما تقرر الانفصال عن إدارتك وتفضل بدأ مشروعك بمفردك، فقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، تجعلك تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.