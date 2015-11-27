حظك اليوم برج الثور السبت 2015/11/28

حظك اليوم لبرج الثور:
على الصعيد المهنى:
حاول أن تتمسك بحلمك قدر الإمكان، وأن تجعل الإصرار سمتك الرئيسية حتى تستطيع مواجهة ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطاها.
على الصعيد العاطفى:
أحرص على أن تكون على طبيعتك مع الشريك مهما كانت الظروف، ولا تستخسر فيه الكلام الحلو، فحاول تعبر عن أحاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد، أمامه وأمام الآخرين.
على الصعيد الصحى:
فى حال الشعور ببعض الأضطرابات المعوية، لا تردد فى زيارة الطبيب فى أقرب وقت، حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
ربما تقرر الانفصال عن إدارتك وتفضل بدأ مشروعك بمفردك، فقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، تجعلك تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.