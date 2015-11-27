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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/11/28

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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/11/28 حظك اليوم برج الثور السبت 2015/11/28

لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

حاول أن تتمسك بحلمك قدر الإمكان، وأن تجعل الإصرار سمتك الرئيسية حتى تستطيع مواجهة ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطاها.

على الصعيد العاطفى:

أحرص على أن تكون على طبيعتك مع الشريك مهما كانت الظروف، ولا تستخسر فيه الكلام الحلو، فحاول تعبر عن أحاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد، أمامه وأمام الآخرين.

على الصعيد الصحى:

فى حال الشعور ببعض الأضطرابات المعوية، لا تردد فى زيارة الطبيب فى أقرب وقت، حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ربما تقرر الانفصال عن إدارتك وتفضل بدأ مشروعك بمفردك، فقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، تجعلك تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.

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مصر 365

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