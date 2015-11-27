حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

>تتميز بقدرتك على إقناع من حولك بوجهة نظرك والتفاعل معهم بشكل جيد ولذلك هذا سيكون سببًا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم تنعم بلحظات لا تُنسى مع الشريك، فاستعد!، فالعلاقة مستقرة وأحوالك العاطفية فى أمان، فحاول أن تحكم السيطرة.

على الصعيد الصحى:

>لابد أن تبتعد عن التدخين وسوف تتحسن صحتك وتصبح فى أفضل حال، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>لا ترفض مقابلة أحد الخبراء فى مجال عملك، فجولسك معه سوف يجعلك تكتسب الخبرات، لا تتردد كما يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

>حاول أن تتمسك بحلمك قدر الإمكان، وأن تجعل الإصرار سمتك الرئيسية حتى تستطيع مواجهة ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطاها.

على الصعيد العاطفى:

> أحرص على أن تكون على طبيعتك مع الشريك مهما كانت الظروف، ولا تستخسر فيه الكلام الحلو، فحاول تعبر عن أحاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد، أمامه وأمام الآخرين.

على الصعيد الصحى:

>فى حال الشعور ببعض الأضطرابات المعوية، لا تردد فى زيارة الطبيب فى أقرب وقت، حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>ربما تقرر الانفصال عن إدارتك وتفضل بدأ مشروعك بمفردك، فقد تحصل على فرص عظيمة لم تحلم يومًا ما بها، تجعلك تتفرغ للمشروعات الخاصة بك.

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

>لا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل حتى تتعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى، فهذا أمر ضرورى والجميع يمر به.

على الصعيد العاطفى:

>النقاش مع الشريك افضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما، ولذلك يمكنك التخلص منها ومداومتها سريعًا عن طريق الحوار المشترك.

على الصعيد الصحى:

>أنت فى حاجة إلى الراحة، فحاول الحصول على القسط الكافى من النوم فى الأيام المقبلة ولا تترك نفسك للسهر لساعات متأخرة، فالتعب والخمول الذى تشعر بهما مؤخرًا يشكلان خطرًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سوف يخسر الكثير من الأشياء الجميلة ما لم يتخل عن أسلوب العناد الذى طالما تمسك به فى كل مناقشة مع الزملاء والرؤساء فى مجال العمل.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

>استخدام أسلوب المواجهة والتحدى لتحفيز الزملاء على إنجاز أعمالهم بطريقة جديدة ونشاط وحيوية.

>على الصعيد العاطفى:

حاول أن تبتعد أنت والشريك عن المشكلات التى تعكر صفو العلاقة بينكما، واحرص على الاقتراب منه وتوضيح الأمور له حتى تتحسن أحوالكما بشكل أفضل.

على الصعيد الصحى:

>حاول أن تخرج نفسك من أى ضغوطات، فحالتك الصحية تتأثر بشكل سلبى بأى أزمة نفسية تمر بها، فحاول أن تبعد نفسك عن الأشخاص المزعجين.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ينصحك علماء الفلك أن تحاول استغلال بعض الخبرات التى لديك واستثمارها فى عمل مشروع تجارى خاص بك يدخل لك الربح وساعدك على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

>قد تستطيع تحقيق نجاحًا ملحوظًا اليوم فى مجال العمل، ما يساعد على حدوث تغيير إيجابى فى حياتك المهنية ومنه يعود بالنفع على حياتك العامة.

على الصعيد العاطفى:

> ليس مبررًا لك أن تغضب مع الشريك لأنك تمر ببعض الضغوطات فى العمل، حاول أن تفصل بين مشكلاتك المهنية ومشكلاتك الخاصة بقدر الإمكان.

على الصعيد الصحى:

>حاول تجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تعمل على استغلال الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعًا جديدًا لم تفكر فيه من قبل.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهني:

>تستطيع اليوم إتمام العديد من المهام الموكله إليك بفضل غياب المدير الذى لا تحبه، ما يهيئ لك جو من الاسترخاء والعمل بمزاج.

على الجانب العاطفى:

> حاول أن تأخذ بعض الخطوات الإيجابية تجاه الشريك فاليوم تحتاج إلى التقرب من الحبيب والبعد عن إثارة المشكلات.

على الجانب الصحى:

> للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى أدائك للمهام حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للحصول على الصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان إذا كنت تبحث عن الحصول على لقب الموظف المثالى لهذا الأسبوع.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهني:>أنت منشغل هذه الأيام عن العمل بسبب التركز فى أمر ما، فأنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.

على الصعيد عاطفى:

>الشكوك تعمل على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد، فاحذر من عادة الشك نهائيًا.

على الصعيد الصحى:

>حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت إليها؛ حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول أن تعود نفسك أن تكون شخصًا عطوفًا وحنونًا، فبداخلك مشاعرك نبيلة فلا تبخل بها على من حولك ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لأنك ليس كهذا.

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

> من حقك أن تحصل على وقت كافٍ تفكر فيه بمفردك، فأنت تحتاج إلى العمل بجد والانعزال عن الآخرين حتى تتمكن من إنجاز المزيد من المهام الصعبة التى كلفك بها مديرك.

على الصعيد العاطفى:

>تستطيع السيطرة على العلاقة بينك وبين الشريك وإيجاد الحلول للمشكلات التى تواجهكما فى الحياة العاطفية.

على الصعيد الصحى:

>سوف تشهد اليوم تحسنًا ملحوظًا فى حالتك الصحية، وهذا الأمر يساعد على رفع معنويات بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>بفضل قدراتك ومهاراتك على التواصل مع الآخرين، تشعر وكأنك شخصية قوية ولكن احذر من الغرور، حتى لا ينفر من حولك، كما أن هناك عيون متربصة ومترصدة لك.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

>أنت شخصية قوية وسوف تتلقى الكثير من العمل المهنى فى الفترة المقبلة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:

> لا تبحث عن الشريك فقط لمجرد أنك تعانى من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى إصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لآخر.

على الصعيد الصحى:

>الأجواء غير مستقرة ولذلك احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك ليس واثقًا فى نفسك بالقدر الكافى بالرغم أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الآخرين.

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

>لن يساعدك أحد على تخطى الأزمة التى تمر بها هذه الأيام فى مجال العمل سوى نفسك، ولذلك حاول أن تكون أكثر هدوءًا اليوم حتى تتمكن من تجاوزها بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.

على الجانب العاطفى:

>منح وقت كافٍ للشريك والإصغاء إليه يساعده على الشعور بالراحة والاطمئنان وتزيد من الشعور بالحب بينكما.

على الجانب الصحى:

> إذا كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزائد، عليك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يساعدك على الوصول إلى الجسم المثالى الذى تبحث عنه.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حاول إيجاد السبب الذى يعكر مزاجك هذه الأيام بتأنٍ وهدوء حتى تتمكن من التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

>أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فلا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام .

على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تفكر فى بعض الأماكن غير المألوفة لتذهب إليها مع الشريك، حتى تتخلص من حالة الروتين فى العلاقة.

على الصعيد الصحى:

>حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>للوصول إلى النجاح الذى تطمع إليه، عليك بذل المزيد والمزيد من الجهد، كما عليك تثقيف نفسك بالإطلاع المستمر والدائم.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى:> تحتار بين قرارين فى مجال العمل، لذلك حاول الاسترخاء والتركيز حتى تتوصل إلى الاختيار الصحيح دون أن تندم فيما بعد.

على الصعيد العاطفى:

>حان الآن أن تخرج عن سيطرة الشريك وتحكماته المطلقة، لتستعيد شخصيتك من جديد وتجد نفسك وروحك.

على الصعيد الصحى:

>تبذل مجهودًا شاقًا فى العمل قد يشعرك ببعض بالآلام الشديدة التى تستوجب الذهاب لإجراء بعض الفحوص اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>حاول أن تذهب فى عطلة إلى أحد الأماكن الهادئة، للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.