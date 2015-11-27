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نقابة أطباء القاهرة: مستشفيات المحافظة تعانى من نقص بأسرة العناية المركزة

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نقابة أطباء القاهرة: مستشفيات المحافظة تعانى من نقص بأسرة العناية المركزة نقابة أطباء القاهرة: مستشفيات المحافظة تعانى من نقص بأسرة العناية المركزة
قالت الدكتورة سناء فؤاد، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن 50 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تقدم الخدمة الطبية لسكان محافظة القاهرة، مشيرة إلى أنهم يعانون من وجود قصور حاد فى أسرة العناية المركزة، والفريق الطبى المعنى بتقديم الخدمة الطبية داخل غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وأضافت سناء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الصحية تحتاج إلى نظرة شاملة لتقديم خدمة صحية حقيقية للمرضى، لافتة إلى أن التجهيزات الخاصة بإجراء الأبحاث بالمستشفيات ليست كاملة، ما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة.

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