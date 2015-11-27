المهمة الأوروبية - ليفربول يقهر بوردو ويتأهل.. ونابولي يواصل الاكتساح

(إفي): خطف فريق فياريال الإسباني صدارة مجموعته بعدما حقق فوزا صعبا في عقر داره على حساب ضيفه رابيد فيينا النمساوي (1-0) يوم الخميس في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر اللقاء عبر لاعب الوسط برونو سوريانو.

ولم تتوقف مكاسب "الغواصات الصفراء" عند هذا الحد، بل إن الفريق حجز مقعده في الدور التالي حتى قبل أن يلعب وذلك بعد الفوز المفاجئ الذي حققه دينامو مينسك الأوكراني على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدف نظيف.

وساهم هذا الفوز في تجمد رصيد الفريق التشيكي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط كاملة خلف طرفي الصدارة، وذلك قبل جولة على الختام، بينما تذوق الفريق الأوكراني طعم الفوز الأول ليضيف أول ثلاث نقاط لرصيده ويقبع في قاع الترتيب.

وارتفع رصيد فياريال بعد هذه النتيجة إلى 12 نقطة ويرتقي للصدارة أمام رابيد فيينا صاحب نفس الرصيد، ولكن يتفوق الفريق الإسباني بفارق الأهداف.

وفي آخر جولات المجموعة، سيحل فياريال ضيفا على فيكتوريا بلزن، في الوقت الذي سيستضيف فيه رابيد فيينا نظيره دينامو مينسك يوم 10 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وواصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته في البطولة بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي على حساب مضيفه كلوب بروج البلجيكي (0-1).

حمل هدف المباراة الوحيد توقيع المدافع الروماني فلاد تشيريتشيش في الدقيقة 41 من أحداث شوط المباراة الأول.

وأقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة بعد قرار السلطات البلجيكية بمنع حضور الجماهير لدواع أمنية خشية التعرض لهجمات مشابهة لما حدث في العاصمة الفرنسية باريس التي وقعت فريسة لسلسلة من الهجمات الإرهابية يوم 13 من الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل 130 شخصا على الأقل.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت للمجموعة ذاتها، حقق ليجيا وارسو البولندي فوزه الأول في المجموعة على حساب ضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدف نظيف.

ويدين الفريق البولندي بهذا الفوز الغالي لمهاجمه السويدي، ذو أصول صربية، أليكساندر بريجوفيتش صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

وبذلك يواصل نابولي حصده العلامة الكاملة بعد خمس جولات ليؤكد تأهله للدور التالي في البطولة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف أمام ليجيا وارسو صاحب نفس الرصيد، في الوقت الذي حافظ فيه ميتييلاند على موقعه كوصيف برصيد 6 نقاط رغم الهزيمة.

ويتأجل بذلك حسم صراع الطرف الثاني الذي سيرافق نابولي للجولة الأخيرة، عندما يستضيف الأخير نظيره ليجيا وارسو، ويحل كلوب بروج ضيفا على ميتييلاند يوم 10 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وتأهل ليفربول للدور المقبل بفوزه 2-1 على بوردو الفرنسي، في حين أهدر سيون السويسري فرصة التأهل المبكر بخسارته 2-0 أمام روبين كازان الروسي.

وحسم "الريدز" إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية بفوزه في عقر داره على ملعب آنفيلد على الفريق الفرنسي الذي تبخرت آماله في بلوغ الدور التالي بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في مؤخرة المجموعة.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط لينتزع الصدارة من سيون الذي تراجع للمركز الثاني بثماني نقاط بعد خسارته من روبين كازان الثالث وله خمس نقاط.

وألغى حكم المباراة هدفا لليفربول في الدقيقة 29 بداعي تسلل المهاجم كريستيان بنتيكي.

ووضع السنغالي هنري سايفيت فريق بوردو في المقدمة من ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها صاروخية على يمين الحارس سيمون مينيوليه الذي احتسب عليه الحكم الخطأ لإمساكه بالكرة لفترة طويلة.

وأدرك جيمس ملنر هدف التعادل لـ"الريدز" في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وأحرز بنتيكي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عندما استقبل عرضية من الجهة اليمنى على خط المنطقة ليستدير ويسددها قوية على يسار الحارس سيدريك كاراسو.

وألغى الحكم هدفا آخر لبيتتكي الذي تلقى عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة ليحولها إلى داخل الشباك في الدقيقة 53 بداعي عرقلة الدفاع.

وكان روبين كازان قد أحيا آماله الضئيلة في العبور للدور التالي بفوزه على أرضه في وقت سابق اليوم على سيون بهدفين نظيفين.

وعانى سيون بعد طرد لاعبه بيراما ندوي في الدقيقة 34 لحصوله على بطاقتين، لتستقبل شباكه هدفين حملا توقيع بلاجوي جورجييف (ق 72) وماركو ديفتش (ق 90).

وسيحل ليفربول ضيفا في الجولة الاخيرة على سيون في حين سيذهب بوردو لملاقاة روبين كازان.