حمدان بن محمد: بناء حاضنات الابتكار أساس مجتمع المعرفة

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منصة جامعة حمدان بن محمد الذكية في »كيدزانيا« بدبي مول، حيث اطلع سموه على مبادرتها المبتكرة برنامج رواد الأعمال الصغار.

وأكد سموه خلال الزيارة أن تعزيز الوعي والاهتمام ببناء حاضنات الابتكار الهادفة إلى الارتقاء بالأجيال الجديدة وفئة الأطفال تحديداً يشكل أساساً متيناً لمجتمع واقتصاد المعرفة ورافداً أساسياً لتطوير المدن والحكومات الذكية.

وقال سموه »إن واجبنا تجاه الأجيال الصاعدة أن نوفر لها كل الإمكانات والسبل لتبدع وتبتكر وتطلق العنان لطاقاتها وقدراتها، وأن نقدم لها نظاماً تعليمياً مستقبلياً يمكنها من قيادة المستقبل والمنافسة عالمياً، التعليم الذكي وسيلتنا لتحقيق هذه الغاية، والاستثمار بعقول الأطفال القابلة للتطوير وتبني التفكير الإبداعي أساس متين لإنجاح مبادراتنا والارتقاء بأجيالنا ومجتمعنا ودولتنا«.

تحفيز

وأضاف سموه »إن مبادرة جامعة حمدان بن محمد الذكية بإطلاق هذا البرنامج الريادي يدعم توجهات حكومتنا ويشكل محفزاً لجميع الجهات المختصة والمهتمة لتطوير البرامج الهادفة إلى صقل مهارات الأطفال والارتقاء بمستوياتهم الفكرية، نحن مجتمع يغلب عليه الشباب، ونريد لشبابنا أن يكونوا مؤهلين لأخذ مواقعهم القيادية، الأطفال المبدعون والشباب المبتكرون الرياديون هم ثروتنا الحقيقية وعماد مستقبل دولتنا«.

رافق سموه في الزيارة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية وعدد من المسؤولين.

وأطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية عبر منصتها في »كيدزانيا« بدبي مول أول برنامج لريادة الأعمال بالتعاون مع شركة »مايكروسوفت«، في خطوة رامية إلى إعداد رواد أعمال مستقبليين متمكنين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة.

ويهدف برنامج رواد الأعمال الصغار إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال عند الناشئة وتطوير المهارات الضرورية في المجتمعات والاقتصادات الحديثة، ومنها اكتساب الثقة بالنفس والتمتع بروح ريادة الأعمال في سن مبكرة ومهارات التفكير المنفتح الخلاق، الذي يبحث عن إيجاد الحلول بوسائل وطرق مبتكرة.

ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع إطلاق برنامج ثانٍ هو شهادة المبرمج الصغير في إطار التعاون المشترك مع شركة مايكروسوفت العالمية وكيدزانيا، لتدريب الأطفال على التقنيات الحديثة ليكونوا علماء المستقبل في مجال البرمجة التطبيقية باستخدام برنامج »كودو« دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى في العالم.

تدوين

دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي عبر تويتر: »واجبنا تجاه الأجيال الصاعدة أن نوفر لها كل الإمكانات والسبل لتبدع وتبتكر وتطلق العنان لطاقاتها، اطلاق جامعة حمدان بن محمد الذكية برنامج رواد الأعمال الصغار يدعم توجهات حكومتنا ويشكل محفزا لصقل مهارات الأطفال والارتقاء بمستوياتهم الفكرية«.

واجبنا تجاه الأجيال الصاعدة أن نوفر لها كل الإمكانات والسبل لتبدع وتبتكر

الاستثمار في عقول الأطفال القابلة للتطوير وتبني التفكير الإبداعي أساس الارتقاء بأجيالنا

نحن مجتمع يغلب عليه الشباب ونريد لشبابنا أن يكونوا مؤهلين لأخذ مواقعهم القيادية

الأطفال المبدعون والشباب المبتكرون الرياديون هم ثروتنا الحقيقية وعماد مستقبل دولتنا