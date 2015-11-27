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منصور وعبدالله بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الزعاب

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منصور وعبدالله بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الزعاب منصور وعبدالله بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الزعاب

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مساء أمس، العرس الجماعي لقبيلة الزعاب بمشاركة 25 عريساً من أبناء القبيلة، والذي أقيم بمجلس الزعاب في أبوظبي.

وتضمن العرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية والفنية والشعرية التي شارك فيها عدد من الحضور.

وعبرت اللجنة المنظمة للعرس عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ومن جانبهم، أعرب الشباب المشاركون في العرس الجماعي عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وتوجهوا بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على مشاركتهما احتفالاتهم.

وحضر العرس إلى جانب سموهما معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وجبر محمد السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.

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