سلطان القاسمي يوقّع مذكرة تفاهم بين "الشارقة للبحوث" وجامعة كوينزلاند

وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في أكاديمية الشارقة للبحوث، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية وجامعة كوينزلاند الأسترالية، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الجامعة البروفيسور أوف جلدبيرغ، مدير معهد المتغيرات العالمية في جامعة كوينزلاند.

وشملت المذكرة الأولى من نوعها بين الأكاديمية وجامعة كوينزلاند الاتفاق على التعاون في مجالات دراسات علوم المحيطات والسواحل واستدامة المياه وأنظمة الغذاء وأنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال القيام بالبحوث المشتركة وتبادل العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم برامج أكاديمية مشتركة بين الجانبين.

وقال الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير أكاديمية الشارقة للبحوث: »تأتي هذه المذكرة في إطار حرص إمارة الشارقة، بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، على الاستفادة من خبرات المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية في تعزيز العمل البحثي بالأكاديمية، بما يسهم في رفد المجتمع بالدراسات والأبحاث الدقيقة، ويسلط الضوء على النهضة العلمية التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة«.

وأبدى البروفيسور أوف جلدبيرغ، من معهد المتغيرات العالمية، سعادته بالنمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه المذكرة ستعمل على فتح مزيد من مجالات التعاون مستقبلاً، خصوصاً أن الجامعة مهتمة بنقل خبراتها عالمياً، والاستفادة من خبرات أكاديمية الشارقة للبحوث، والاطلاع على أفضل الممارسات البحثية في المنطقة، من أجل إثراء الجوانب العلمية وتوظيفها لمصلحة البشرية.

وتعد جامعة كوينزلاند الواقعة في مدينة بريزبن من أعرق المؤسسات البحثية والتعليمية في أستراليا، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1909، ويدرس فيها حالياً نحو 50 ألف طالب، ربعهم تقريباً من الطلاب الدوليين القادمين من مختلف دول العالم، وتتميز الجامعة بأن لديها أكبر معدلات الالتحاق لدراسة الدكتوراه في أستراليا، واحتلت المرتبة 43 في ترتيب أفضل الجامعات عالمياً لعام 2014-2015، والخامسة عالمياً في مجال بحوث البيئة.

وأُسست أكاديمية الشارقة للبحوث بموجب المرسوم الأميري رقم (42) لسنة 2015، وهي متخصصة في مجال البحث العلمي والدراسات، وتضم الأكاديمية معاهد العلوم والأبحاث التالية: معاهد الشارقة لأبحاث تطوير الصحراء، ولأبحاث النباتات وللعلوم البحرية، ولعلوم الطيور وللأبحاث البيئية، وللأبحاث الهندسية، ومعهد العلوم الاجتماعية.

حضر توقيع المذكرة محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم محمد القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والدكتور عمرو عبد الحميد، مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.

سلطان القاسمي أثناء توقيعه مذكرة التفاهم مع جامعة كوينزلاند الأسترالية | وام