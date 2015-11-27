المهمة الأوروبية - توتنام ولاتسيو وشالكة إلى الدور المقبل.. وأندرلخت يحقق مفاجأة في فرنسا

(إفي): لحق توتنام الإنجليزي بركب المتأهلين للدور التالي ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم بعدما عاد من ملعب مضيفه كاراباخ الآذري بفوز ثمين بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة.

ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز لمهاجمه الدولي هاري كين صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد متابعته لركنية نفذها السويدي إريكسن قابلها اللاعب الدولي برأسية في الشباك.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنام للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة ويؤكد تأهله للدور التالي، بينما يتذيل كاراباخ جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لذات المجموعة، حقق أندرلخت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزا غاليا خارج الديار على حساب موناكو بهدفين نظيفين.

حملا هدفي الفريق البلجيكي توقيع كل من جيوم جيليه بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء والغاني فرانك أتشيمبونج بعد ترويض رائع للكرة داخل منطقة الجزاء ثم لعبها مباشرة بيسراه قوية في الشباك في الدقيقتين 45 و78 من عمر المباراة، ليشتعل بذلك الصراع على خطف بطاقة التأهل الثانية.

وارتفع بذلك رصيد أندرلخت لـ7 نقاط ليرتقي للمركز الثاني بينما تجمد رصيد موناكو عند 6 نقاط ليتراجع للمركز الثالث.

وسيستضيف توتنهام نظيره موناكو في قمة مباريات المجموعة، في الوقت الذي سيحل فيه كاراباخ ضيفا على أندرلخت يوم 10 ديسمبرالمقبل في الجولة الأخيرة..

وصعد فريق شالكة الالماني للدور التالي من البطولة بعدما حقق فوزا صعبا على ملعبه أمام أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف نظيف.

وجاء هدف التأهل متأخرا وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق عبر الكاميروني إريك ماكسيم.

وعلى ملعبه "جينيرالي أرينا" لحق سبارتا براج التشيكي بالمتصدر شالكة إلى الدور التالي بعدما حقق فوزا صعبا هو الآخر وبنفس النتيجة بهدف نظيف على حساب ضيفه استيراس تريبوليس اليوناني.

حمل هدف المباراة الوحيد توقيع جاكوب باربيك في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهاتين النتيجتين، يرتفع رصيد شالكة للنقطة الحادية عشر في الصدارة بينما ارتفع رصيد سبارتا براج للنقطة التاسعة في المركز الثاني، لتيأهلا سويا للدور التالي، ويتبقى حسم الصدارة بينهما.

في المقابل، تجمد رصيد أسيتراس عند أربع نقاط في المركز الثالث بينما ظل أبويل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وسيحل شالكة ضيفا على أستيراس بينما سيستضيف أبويل نظيره سبارتا براج يوم 10 ديسمبر/المقبل في آخر محطات المجموعة.

كما حجز فريقا لاتسيو الإيطالي وسانت إتيان الفرنسي مقعديهما في دور الـ32 من البطولة بعد فوزيهما على دنيبرو دنيبروبيتروفسكي الأوكراني وروزنبورج النرويجي.

سجل الهدف الأول للاتسيو انتونيو كاندريفا بعد مرور أربع دقائق على بداية اللقاء، ولكن البرتغالي برونو جاما أدرك هدف التعادل لدنيبرو دنيبروبيتروفسكي الأوكراني (ق65).

وبعد ثلاث دقائق، نجح في إعادة لاتسيو للمقدمة ماركو بارولو، قبل أن يضيف فيليب ديوردوفيتش هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة تعادل سانت إيتيان الفرنسي مع مضيفه روزنبورغ النرويجي بهدف لكل منهما.

سجل أليكسندر سوديرلوند الهدف الأول لأصحاب الأرض (ق40)، ولكن نولان رو ينجح في ادراك هدف التعادل لسانت إتيان من ركلة جزاء (ق80).

بهذه النتيجة، يحافظ لاتسيو على الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق خمسة أمام سانت إتيان الفرنسي، لينجحا في حسم بطاقتي التأهل إلى دور الـ32، بينما ودع دنيبرو دنيبروبيتروفسكي وروزنبورغ المسابقة ولكل منهما أربع نقاط ونقطتين على الترتيب

وأحيا سبورتنج لشبونة البرتغالي آماله بفوزه الكاسح خارج أرضه (2-4) على لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما قفز بيشكتاش التركي لصدارة المجموعة الثامنة بفوزه بثنائية نظيفه على سكينديربيو الألباني.

وبذلك تستمر المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور 32 في البطولة الأوروبية إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات عندما يستضيف سبورتنج لشبونة الثالث بسبع نقاط بيشكتاش المتصدر بتسع نقاط.

بينما تنتظر لوكوموتيف موسكو الذي تراجع للمركز الثاني في الترتيب بثماني نقاط مواجهة سهلة حين يذهب لملاقاة سكينديربيو متذيل المجموعة بثلاث نقاط في الجولة الاخيرة.

وقلب الفريق البرتغالي الطاولة على لوكوموتيف موسكو الذي كان قد تقدم في البداية بعد مرور خمس دقائق عن طريق مايكون، ليحرز ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول حملت توقيع فريدي مونتيرو (ق 20) وبريان رويز (ق38) وجيلسون مارتينز (ق43) وأكمل ماثيو بيريرا رباعية الفريق البرتغالي في الدقيقة 60 قبل أن يقلص أليكسي ميرانتشوك النتيجة بإحراز الهدف الثاني لأصحاب الارض في الدقيقة 86.

ويدين بيشكتاش في فوزه على أرضه على حساب سكينديربو إلى لاعبه سينك توسيك الذي سجل هدفين في الدقيقتين 35 و78.(