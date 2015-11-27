أبرز 8 مشاهد في #حفل_الأهلي.. ' حضور أسطورة وظهور التوأم بعد 16 عاما '

احتفل الأهلي يوم الخميس بتوقيعه لأكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية مع شركة "صلة" وذلك أسفل سفح الأهرامات في حضور العديد من رموز القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعاقد مع شركة "صلة" لمدة ثلاث سنوات لتقوم برعايته مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ويرصد FilGoal.com أبرز 8 مشاهد في حفل الأهلي.

حضور أسطورة

حرص طارق سليم شقيق رئيس الأهلي الراحل صالح سليم وعضو لجنة الكرة السابق على حضور الحفل على الرغم من ظروفه الصحية الصعبة والتي كانت سببا في بقائه بإحدى المستشفيات خلال الفترة الأخيرة.

ويعد هذا الظهور هو الأول لطارق سليم في أي مناسبة للأهلي منذ فترة كبيرة للغاية.

صالح سليم وحسن حمدي

حينما قام محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بإلقاء كلمته من على المنصة قام بذكر أسماء كل رؤساء القلعة الحمراء السابقين.

ولكن الملفت هو أن الحضور أجمع لم يقم بالتصفيق بحرارة سوى عند ترديد اسم المايسترو صالح سليم، ويليه بدرجة أقل حسن حمدي.

حضور التوأم وجمعة

منذ رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن الأهلي في صيف عام 1999 وانضمامها للغريم التقليدي الزمالك لم يظهر مطلقا في أي مناسبة تتعلق بالفريق الأحمر.

ولأول مرة بعد 16 عاما يظهر التوأم في مناسبة لها علاقة بالأهلي بعد قيام مجلس الإدارة بدعوتهما لحضور الحفل.

وحرص التوأم على إلقاء التحية على طارق سليم أثناء الحفل أيضا.

كما شهد الحفل حضور وائل جمعة مدير الكرة السابق على الرغم من اعتذاره في وقت سابق.

مسؤولو صلة

على الرغم من أن الحفل كان للاحتفال بتعاقد شركة "صلة" مع الأهلي لرعايته لمدة ثلاث سنوات لكن كان غريبا ألا يتحدث أي من مسؤوليها عن هذا الأمر على منصة الحفل.

ولم يتحدث سوى أحد مسؤولي الشركة في لقاء تليفزيوني فقط.

التحدث عن الإنجازات

أكد مسؤولو الأهلي كثيرا أن هذا الحفل سيتم الاحتفال فيه بلقب النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم إلى جانب عقد الرعاية.

ولكن لم يتم الإشارة إلى ذلك الأمر سوى في فيلم تسجيلي تم إذاعته لعدة دقائق فقط.

ولم يشهد الحفل قيام أي من اللاعبين الذين كانوا سببا في تلك الإنجازات بالتحدث عنها ولو لدقائق معدودة.

أين الكرة؟

في مختلف الحفلات التي تتم إقامتها لمناسبات لها علاقة بكرة القدم تكون هناك بعض الفقرات الغنائية وأخرى لها علاقة باللعبة ذاتها.

ولكن ما عاب حفل الأهلي أن الفقرات الغنائية كانت أكثر من أي شيء آخر له علاقة بالكرة عدا فقرة واحدة فقط.

الرعاة

لم تتم شركة "صلة" تعاقدها مع الأهلي سوى قبل فترة ليست بالكبيرة.

ولكن على الرغم من ذلك نجحت الشركة السعودية في بدء جني الأرباح سريعا فتم الإعلان عن توقيع ثماني شركات لعقد لرعاية قميص الفريق الأحمر.

إضاءة البرج

أخيرا إضاءة برج القاهرة باللون الأحمر كان أحد أبرز مشاهد احتفال الأهلي بعقد الرعاية الأضخم في تاريخ الكرة المصرية.