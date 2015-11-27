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#حفل_الأهلي - حسام حسن لـ في الجول: لم أفترق أبدا عن النادي حتى أحتاج للعودة

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#حفل_الأهلي - حسام حسن لـ في الجول: لم أفترق أبدا عن النادي حتى أحتاج للعودة #حفل_الأهلي - حسام حسن لـ في الجول: لم أفترق أبدا عن النادي حتى أحتاج للعودة

لم يترك الأهلي قلب حسام حسن أبدا حتى يحتاج لطريق عودة إليه بحسب ما صرح به نجم الكرة المصرية والهداف العظيم للفراعنة لـFilGoal.com.

الأهلي وجه دعوة لحسام حسن وتوأمه إبراهيم لحضور حفل توقيع النادي الأحمر عقدا قياسيا من الناحية المالية مع شركة صلة .

ودوما ما ارتبط اسم حسام وإبراهيم مع الأهلي كقائدين للفريق في فترة التسعينات وأواخر الثمانينات. لكن الثنائي الذي يقود حاليا المصري البورسعيدي دخل اسمهما في حالة جدل مع جماهير القلعة الحمراء بعدما انتقلا للزمالك.

من وقتها يشاع أن حسام وإبراهيم لن يعودا أبدا للقلعة الحمراء. فماذا كان تعقيب التوأم على ذلك؟

أجاب حسام حسن لـFilGoal.com "هل من الممكن أن أعود للأهلي في يوم ما؟ أنا لم أترك الأهلي حتى أعود".

وتابع "ستظل علاقي بالأهلي كبيرة لن يعكر صفو ذلك أي شيء. الأهلي لم يفارقني في لحظة حتى أحتاج لطريق عودة".

وأتم "لطالما ارتبط اسمي وإبراهيم بهذا النادي وشجعناه على الدوام ونتمنى له التوفيق أبدا".

حسام حسن لعب مع الأهلي منذ 1985 وحتى 2000، يتخلل تلك الفترة فقط تجارب احتراف قصيرة في باوك اليوناني ونيوشاتل السويسري والعين الإماراتي.

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