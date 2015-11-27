مسعد عوض: لا أحصل على فرصتي بالأهلي لظروف خاصة.. والجزائر مفتاح البطولة

يرى مسعد عوض حارس مرمى الأهلي أن فوز المنتخب الأوليمبي في مباراته الأولى على الجزائر، سيكون مفتاح التتويج بكأس أفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال عوض عبر قناة (الحياة 2): "البطولة مهمة وصعبة، ولكن الفوز على الجزائر في أول مباراة سيكون مفتاح التتويج بالكأس في النهاية".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يضم عناصر جيدة، وبه لاعبين لا يحصلون على فرصة كاملة مع أنديتهم لظروف خاصة".

وتابع: "أحترم خيارات أي مدير فني، وأتدرب بجدية، واستغل أي فرصة أحصل عليها مع المنتخب الأوليمبي".

ويعد مسعد عوض الحارس الثالث في الأهلي بعد شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

وانضم الحارس الشاب للقلعة الحمراء قادمًا من الإسماعيلي في صيف 2013 بعد مساهمته في فوز منتخب مصر بكأس أفريقيا للشباب بنفس العام.