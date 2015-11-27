حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى العجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، بحبس "ر.ع" و"س.ع"، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.

كانت مباحث الجيزة، قد ألقت القبض على المتهم أثناء متابعة المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، للحالة الأمنية بالعجوزة، وبحوزته فردين خرطوش و6 طلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.