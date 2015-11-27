أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى العجوزة

Google+ Print
حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى العجوزة حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى العجوزة
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، بحبس "ر.ع" و"س.ع"، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.

كانت مباحث الجيزة، قد ألقت القبض على المتهم أثناء متابعة المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، للحالة الأمنية بالعجوزة، وبحوزته فردين خرطوش و6 طلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365