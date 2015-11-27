الاتحاد الدولى للراكتبول يوافق على ضم الاتحاد المصرى للعبة رسميا

قال أسامة حاشى المدير التنفيذى ومؤسس الاتحاد المصرى للراكتبول لـ"اليوم السابع" إنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى للراكتبول بانضام مصر رسميا على أن يتم توحيد قانون اللعبة واسمها.

وتم إشهار الاتحاد المصرى لكرة الحائط بداية مارس 2015 برئاسة الدكتور مصطفى فريد الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالهرم.

وأضاف أسامة حاشى أنه من المنتظر بدء ممارسة الرياضة الجديدة بكليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبعض الأندية ومراكز الشباب التى وافقت بالفعل على الانضمام إلى نشاط الاتحاد الذى كان مقصورا لفترة طويلة على محافظة دمياط.

وأشار إلى أن مسئولى اللعبة فى مصر يستعدون لإقامة بطولة دولية عند سفح الأهرامات فى 2016، حيث يتم التواصل مع إدارة نادى القاهرة حاليا من أجل الانضمام للاتحاد رسميا، ومن ثم التعاون لإنجاح البطولة المرتقبة.

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