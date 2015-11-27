مصرع وإصابة 4 بسبب خلافات على أرض زراعية بأسيوط

فرضت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، كردونا أمنيا حول جزيرة الأكراد بمركز الفتح بعد اشتباكات وقعت بين عائلة "طليبة" وعائلة "عبد المولى" بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

كان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بمنطقة جزيرة الأكراد بمركز الفتح، ووقوع قتلى ومصابين.

وانتقلت قوات من مباحث قسم شرطة الفتح، والإسعاف مدعومة بمجموعات قتالية وتمكنت من وقف إطلاق النيران، وبالفحص تبين ان الخلاف بين عائلة "عبد المولى" المقيمين بعزبة خلف التابعة لقسم ثان أسيوط وعائلة "طليبة" التابعة لجزيرة الأكراد التابعة لمركز الفتح بسبب قطعة أرض وأسفرت المشاجرة عن مصرع كلا من "محمد علي طليبة" 40 سنة، و"محمد فتحى" على أحمد "29 سنة"، وإصابة "أشرف سليمان يوسف" 30 سنة، "صبره يوسف رمضان" 47 سنة، وتم نقلهما لمستشفى الجامعة، وتم نقل الجثتين الأول والثانى بمشرحة مستشفى علوان المركزى، ومستشفى أسيوط الجامعى.

وجار تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.