أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 4 بسبب خلافات على أرض زراعية بأسيوط

Google+ Print
مصرع وإصابة 4 بسبب خلافات على أرض زراعية بأسيوط مصرع وإصابة 4 بسبب خلافات على أرض زراعية بأسيوط
فرضت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، كردونا أمنيا حول جزيرة الأكراد بمركز الفتح بعد اشتباكات وقعت بين عائلة "طليبة" وعائلة "عبد المولى" بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

كان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بمنطقة جزيرة الأكراد بمركز الفتح، ووقوع قتلى ومصابين.

وانتقلت قوات من مباحث قسم شرطة الفتح، والإسعاف مدعومة بمجموعات قتالية وتمكنت من وقف إطلاق النيران، وبالفحص تبين ان الخلاف بين عائلة "عبد المولى" المقيمين بعزبة خلف التابعة لقسم ثان أسيوط وعائلة "طليبة" التابعة لجزيرة الأكراد التابعة لمركز الفتح بسبب قطعة أرض وأسفرت المشاجرة عن مصرع كلا من "محمد علي طليبة" 40 سنة، و"محمد فتحى" على أحمد "29 سنة"، وإصابة "أشرف سليمان يوسف" 30 سنة، "صبره يوسف رمضان" 47 سنة، وتم نقلهما لمستشفى الجامعة، وتم نقل الجثتين الأول والثانى بمشرحة مستشفى علوان المركزى، ومستشفى أسيوط الجامعى.

وجار تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365