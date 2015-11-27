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إزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع

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إزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع إزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال أسبوع
قال المهندس مراد محمد حسين، مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع على مساحة 8 أفدنة و20 قيراطا و11 سهما بمراكز المراغة ودار السلام وطما والبلينا وطهطا وسوهاج وجرجا .

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.

واستطرد المهندس محمود أبو اليزيد مدير إدارة حماية الأراضى بالمديرية، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة حالات الإزالة والمخالفات التى تتم على الأراضى سواء كانت بالبناء أو التجريف ويتم عمل المحاضر اللازمة .

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