"الصحفيين الإماراتيين": يوم الشهيد لترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن

قال عبدالرحمن نقى عضو مجلس جمعية الصحفيين الإماراتيين، أن مبادرة الشيخ محمد بن زايد القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص هذا اليوم للشهيد تعد تفعيلاً لروح الدفاع عن الوطن والولاء الوطنى المعزز بروح الفداء، مشيرا إلى أن المنطقة حاليا تشهد تغيرات كبيرة، تتطلب منا أن نكون أقوياء في وجه الصعاب للتصدى لمخاطر هذه التغيرات.

وأضاف نقى ، خلال حواره لبرنامج "من الخليج"، المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامي عامر بن جساس، أن المبادرة تهدف لبث القيم الوطنية في نفوس النشء، وترسيخ فكرة التضحية والانتماء والولاء للوطن.

وأوضح عضو مجلس جمعية الصحفيين الإماراتيين أن استثمار الفكرة تعززت بالوصول المباشر لقيادات الدولة لمجالس العزاء، والتى أعطت صورة للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب، فقد ذهبوا لجميع مجالس العزاء بأنفسهم، ولم يرسلوا مندوبين كما في كثير من الدول.