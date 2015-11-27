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مش بس للأطفال.. 9 فوائد للشمر أهمها يعالج الأنيميا ويمنع التجاعيد

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مش بس للأطفال.. 9 فوائد للشمر أهمها يعالج الأنيميا ويمنع التجاعيد مش بس للأطفال.. 9 فوائد للشمر أهمها يعالج الأنيميا ويمنع التجاعيد
الشمر من أهم التوابل العربية والتى جرى العرف على تقديمه للأطفال الرضع للحد من نوبات المغص، فى السطور التالية يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن فوائد الشمر تتجاوز بكثير قدرته على الحد من ألم البطن لدى الأطفال، ومن أهم فوائد الشمر تبعا لرأى خالد هى:

- يساعد على علاج فقر الدم والانيميا، حيث يحفز إنتاج هيموجلوبين الدم بصورة فعالة.
>- تساعد بذور نبات الشمر على تحسين عملية حرق بالجسم، كما أن إضافة زيت بذور الشمر إلى الطعام يحسن من عملية هضمه وحرق السعرات الحرارية التى يحتويها وهو ما يساعد بصورة فعالة على خسارة الوزن الزائد.
>- يعالج مغلى الشمر العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى ويحسن عمل الأمعاء ويقضى على انتفاخات القولون.
>- يساعد الشمر على القضاء على رائحة الفم الكريهة لساعات طويلة.
>- يعالج مغلى الشمر أمراض الجهاز التنفسى بصورة فعالة فهو يحد من أعراض السعال والربو والحساسية.
>- يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والذى يعمل على تدعيم البشرة وحمايتها من التجاعيد ومنحها الإشراق والنضارة.
>- يعالج نوبات الإمساك ويحفز حركة الأمعاء على العمل بكفاءة عالية.
>- يعالج أعراض القولون العصبى
>- يحافظ على مستويات الكوليسترول فى الدم و يحفز إزالة الكوليسترول الضار المتسبب الرئيسى فى الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

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مصر 365

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