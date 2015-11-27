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مرور الجيزة يضبط 38 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى بالمحافظة

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مرور الجيزة يضبط 38 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى بالمحافظة مرور الجيزة يضبط 38 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى بالمحافظة
واصلت الأدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مديرإدارة المرور، بشن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية المتنوعة بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الامن بهدف الزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

و رصد الحملات المرورية امس الخميس 38 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى بالمحافظة منها تم رصد 6 مخالفات بمطالع محور المنيب للقادم من الهرم بطريقى المنصورية و المريوطية و نفق الهرم كما تم رصد 5 مخالفات بمطالع و منازل كوبرى 15 مايو "شارع النيل - سفنكس و كوبرى أحمد عرابى وكوبرى الجامعة و3 مخالفات بمنازل كوبرى أكتوبر "شارع البطل و شارع النيل" و 4 مخالفات بمطالع محور 26 يوليو من جهة ميدان لبنان و شارع السودان و كوبرى إمبابة و 5 مخالفات بمطالع كوبرى روض الفرج بشارعى النيل و كوبرى إمبابة و5 مخالفات إخرى بمطالع و منازل كوبرى الجامعة و كوبرى فيصل بشارع السودان و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.
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