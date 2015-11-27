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حسن نافعة: الحياة الحزبية ستشهد تغيرًا حذريًا بعد البرلمان

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حسن نافعة: الحياة الحزبية ستشهد تغيرًا حذريًا بعد البرلمان حسن نافعة: الحياة الحزبية ستشهد تغيرًا حذريًا بعد البرلمان
قال الدكتور حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحياة الحزبية ستشهد تغيرًا جذريًا بعد انعقاد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدد من الأحزاب سيختفى وأخرى ستندمج.

وأوضح نافعة لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب لا يمكن التعويل عليها، نظرًا لطبيعة المرحلة، وحالة الاستقطاب التى تشهدها الحياة السياسية، فضلا عن مقاطعة قطاع كبير عن المرشحين للانتخابات، وقطاع أخر من الناخبين عزف عن المشاركة.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون برلمان 2015 قصير العمر، مشيرًا إلى أنه ليس على مستوى اللحظة الراهنة، على حد تعبيره.

وكانت نتائج المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 شهدت تغيرًا جذريًا فى النتائج، حيث تصدر حزب المصريين الأحرار المشهد بعد حصوله على 36 مقعدا، يليه مستقبل وطن بـ 21 مقعدا وجاء ترتيب حزب الشعب الجمهورى قبل حزب المؤتمر والنور، بعد حصوله على 11 مقعدًا، فيما حصل حزب الوفد على نفس النسبة 11 مقعدًا، وحصد حزب النور السلفى على 8 مقعد فقط يليه المؤتمر 5 مقاعد.
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