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بالفيديو المهمة الأوروبية - كوكا يصنع هدفا في تأهل براجا.. والعارضة تحرمه من هدفين

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بالفيديو المهمة الأوروبية - كوكا يصنع هدفا في تأهل براجا.. والعارضة تحرمه من هدفين بالفيديو المهمة الأوروبية - كوكا يصنع هدفا في تأهل براجا.. والعارضة تحرمه من هدفين

تألق أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبارتا براجا البرتغالي وصنع هدفا في فوز فريقه 2-1 على حساب ليبريتش السولوفاني في الجولة الخامسة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكاد كوكا أن يسجل هدفين لكن العارضة حرمته في المرتين.. فيما أضاع أكثر من فرصة للتسجيل من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الأول للضيوف عن طريق ديميتري إيفريموف في الدقيقة 35، وتعادل ريكاردو فيريرا لبراجا بعد تمريرة رائعة من كوكا سددها ريكاردو فيريرا في الدقيقة 42 وفشل المدافع في تسجيلها.

ثم خطف كريسلان هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحرمت العارضة كوكا من تسجيل هدفين الأول في الدقيقة 38 و52، وطوال المباراة التي لعبها أساسيا سدد الهداف المصري سبع كرات على المرمى منهم أثنين بين القائمين والعارضة.

وخرج كوكا في الوقت بدل الضائع وسط عاصفة من التصفيق من قبل جمهور براجا للثناء على أدائه.

ونال كوكا بطاقة صفراء في الدقيقة 54.

وتأهل براجا بوصوله للنقطة 12 قبل الجولة الأخيرة، بينما يحل مارسيليا وصيفا بتسع نقاط، ويأتي ليبريتش ثالثا بسبع نقاط.

شاهد صناعة كوكا للهدف الأول

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فيديو اليوم السابع

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