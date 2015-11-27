محمد رمضان: الممثل الحقيقى لا يكذب وكل أدوارى الفنية "مقتنع بيها جداً"

قال الفنان محمد رمضان، إنه خلال فترة تمثيله بمسرح المدرسة، وأخرى مليئة بالأحلام والطموحات، تلقى كلمات تعد وساما على صدره، فيما سمع كلاما من البعض استخفوا بطموحه وموهبته، وتابع:"رحلة قصيرة زمنياً لكنها متكدسة بالأحداث".

وأضاف رمضان، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الممثل الحقيقى هو الذى لا يعرف الكذب، بل يصدق الشخصية التى يقوم بها.

وأوضح محمد رمضان، رداً على سؤال المذيع:"انت أحيانا قبلت عمل عشان واخد فيه فلوس كتير وماكنتش باصص للقضية؟"، قائلاً:"والله ما حصل ولا مرة فى حياتى.. كل دور عملته كنت مقتنع بيه جداً، وبحاول أحليه فى عينى".

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