خالد ميرى: هناك هجمات إعلامية عالمية منظمة لاستهداف الدولة المصرية

قال خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن هناك هجمات إعلامية عالمية منظمة لاستهداف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن العمل الصحفى والإعلامى في مصر بحاجة إلى تنظيم، حيث أن نقابة الصحفيين لا تزال في انتظار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، بما يتفق مع الدستور، والذى أعدته كل الجهات المسئولة عن الصحافة والإعلام فى مصر.

وأضاف ميرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن النقابة تعمل على وضع استراتيجية جديدة لتحديد آلية عمل الصحفيين والإعلاميين، تضمن الحفاظ على الحرية، واستقلال الصحافة والإعلام فى مصر.

وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أنه بالرغم من الانتهاء من المفاوضات مع الحكومة حول القانون الموحد لتنظيم الصحافة، إلا أن مجلس الوزراء لم يُقرُّه بعد، مشددًا على أن هذا القانون يضمن تنظيم مجال الإعلام.

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