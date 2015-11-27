بالفيديو.آمال ماهر تهدى الأهلى أغنية "بطولات وانجازات مشاور مليان اساطير"

أهدت المطربة أمال ماهر، أغنية "بطولات وانجازات مشوار ماليان أساطير" للنادى الأهلى، أثناء الحفل الذى أقيم مساء اليوم الخميس، تحت سفح الأهرامات، للإحتفال بتوقيع عقد الشركة الراعية "صلة"، وحصول المارد الأحمر على لقب الأكثر تتويجاً فى العالم.

وأعربت أمال ماهر عن سعادتها بالتواجد فى الحفل، قائلة: "بقول مبروك للنادى حبيبنا، ويا رب أكون موجودة دائماً معه فى الأفراح، وديما نحتفل بالأهلى".

وكانت أمال ماهر قد أحيت حفل النادى الأهلى، بمرتديه فستان أحمر يمرز للون المميز للقلعة الحمراء.



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