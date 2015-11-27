أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.آمال ماهر تهدى الأهلى أغنية "بطولات وانجازات مشاور مليان اساطير"

Google+ Print
بالفيديو.آمال ماهر تهدى الأهلى أغنية "بطولات وانجازات مشاور مليان اساطير" بالفيديو.آمال ماهر تهدى الأهلى أغنية "بطولات وانجازات مشاور مليان اساطير"
أهدت المطربة أمال ماهر، أغنية "بطولات وانجازات مشوار ماليان أساطير" للنادى الأهلى، أثناء الحفل الذى أقيم مساء اليوم الخميس، تحت سفح الأهرامات، للإحتفال بتوقيع عقد الشركة الراعية "صلة"، وحصول المارد الأحمر على لقب الأكثر تتويجاً فى العالم.

وأعربت أمال ماهر عن سعادتها بالتواجد فى الحفل، قائلة: "بقول مبروك للنادى حبيبنا، ويا رب أكون موجودة دائماً معه فى الأفراح، وديما نحتفل بالأهلى".

وكانت أمال ماهر قد أحيت حفل النادى الأهلى، بمرتديه فستان أحمر يمرز للون المميز للقلعة الحمراء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه